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Даниил Медведев выиграл 20 из своих последних 21 матчей

Даниил Медведев выиграл 20 из своих последних 21 матчей
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Российский теннисист Даниил Медведев одержал 20-ю победу за последний 21 матч.

Напомним, во втором круге турнира в Майами Медведев обыграл представителя Испании Роберто Карбальес-Баэну со счётом 6:1, 6:2.

Ранее на турнире в Индиан-Уэллсе Медведев прервал 19-матчевую победную серию. В финальном матче турнира россиянин уступил представителю Испании Карлосу Алькарасу. До этого Медведев выиграл три титула подряд — в Роттердаме, Дохе и Дубае.

В третьем круге турнира в Майами Медведев сыграет со словацким теннисистом Алексом Молчаном, который ранее обыграл японца Йосихито Нисиоку.

Турнир в Майами проходит с 22 марта по 4 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.

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