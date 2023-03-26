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Видеообзор победы Елены Рыбакиной над Паулой Бадосой в третьем круге турнира в Майами

Видеообзор победы Елены Рыбакиной над Паулой Бадосой в третьем круге турнира в Майами
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (седьмая ракетка мира) одержала победу в матче третьего круга турнира WTA-1000 в Майами (США) с испанской спортсменкой Паулой Бадосой, занимающей 29-е место в мировом рейтинге. Матч завершился со счётом 3:6, 7:5, 6:3. Встреча продлилась 2 часа 33 минуты.

«Чемпионат» предлагает посмотреть лучшие моменты матча.

Видео доступно на канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.

В четвёртом круге Рыбакина встретится с победительницей пары Петры Мартич (41-я ракетка мира) и Элисе Мертенс (39-я ракетка мира). Призовой фонд престижного женского турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы.

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