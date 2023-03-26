Елена Рыбакина прокомментировала волевую победу над Паулой Бадосой на турнире в Майами

Чемпионка Уимблдона-2022, седьмая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала волевую победу над бывшей второй ракеткой мира, испанкой Паулой Бадосой (3:6, 7:5, 6:3) в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

«В первой партии всё пошло не очень хорошо, но в итоге я нашла в себе энергию, которая была необходима, чтобы перебороть это. Старалась больше давить на подаче и стала лучше двигаться по корту. Это была действительно тяжёлая битва. Я старалась концентрироваться на каждом розыгрыше, потому что первый сет пошёл не по моему сценарию, было много ошибок. В целом я сыграла хорошо, а Паула отлично подавала. Рада, что смогла взять последние два сета», — приводит слова Рыбакиной пресс-служба WTA.