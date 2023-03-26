Видеообзор поражения Виктории Азаренко в третьем круге турнира в Майами

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко не сумела преодолеть барьер третьего круга на турнире категории WTA-1000 в Майами (США).

Азаренко (14) со счётом 6:7 (3:7), 6:2, 4:6 проиграла полуфиналистке Australian Open – 2023, представительнице Польши Магде Линетт (20). Встреча продлилась 2 часа 27 минут. Азаренко четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Линетт семь эйсов, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

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Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.