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Вондроушова уверенно обыграла Плишкову и вышла в четвёртый круг Miami Open

Вондроушова уверенно обыграла Плишкову и вышла в четвёртый круг Miami Open
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17-я ракетка мира, чешская теннисистка Маркета Вондроушова обыграла свою соотечественницу Каролину Плишкову (6:1, 6:2) в матче третьего круга турнира WTA-1000 в Майами (США).

Продолжительность матча составила 53 минуты.

Вондроушова сделала четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. Её соперница два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести.

Следующей соперницей Вондроушовой станет победительница противостояния Сорана Кырстя (Румыния) — Каролина Мухова (Чехия).

Призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующей победительницей является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.

Майами (ж). 3-й круг
26 марта 2023, воскресенье. 18:05 МСК
Каролина Плишкова
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2  
6 		6  
         
Маркета Вондроушова
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
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