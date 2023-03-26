Вондроушова уверенно обыграла Плишкову и вышла в четвёртый круг Miami Open
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17-я ракетка мира, чешская теннисистка Маркета Вондроушова обыграла свою соотечественницу Каролину Плишкову (6:1, 6:2) в матче третьего круга турнира WTA-1000 в Майами (США).
Продолжительность матча составила 53 минуты.
Вондроушова сделала четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. Её соперница два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести.
Следующей соперницей Вондроушовой станет победительница противостояния Сорана Кырстя (Румыния) — Каролина Мухова (Чехия).
Призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующей победительницей является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.
Майами (ж). 3-й круг
26 марта 2023, воскресенье. 18:05 МСК
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
0 : 2
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Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
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