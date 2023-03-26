Кудерметова и Самсонова проиграли украино-латвийскому дуэту в парном разряде на Miami Open

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова не смогли выйти в четвертьфинал парного разряда на проходящем в эти дни турнире Miami Open.
В своём втором матче на турнире россиянки в двух сетах уступили украинке Людмиле Киченок и её напарнице Елене Остапенко из Латвии (6:7(4:7), 6:7(3:7)).
Продолжительность матча составила 1 час 55 минут.
Россиянки сделали шесть эйсов, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из 12-ти. Их соперницы два раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из трёх.
Действующими победительницами турнира являются россиянка Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд, которые в финальном матче прошлого года обыграли россиянку Веронику Кудерметову и бельгийку Элисе Мертенс.
- 26 марта 2023
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