Рублёв не оставил шансов Кецмановичу в третьем круге «Мастерса» в Майами

Седьмая ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв уверенно переиграл серба Миомира Кецмановича (6:1, 6:2) в матче третьего круга турнира категории ATP-1000 в Майами (США).

Продолжительность матча составила 59 минут.

Россиянин сделал 12 эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. Его соперник четыре раза подал навылет, так же не допустил двойных ошибок и не заработал ни одного брейк-пойнта.

Соперником Рублёва в четвёртом круге станет победитель противостояния Янник Синнер (Италия) — Григор Димитров (Болгария).

Турнир проходит с 22 марта по 2 апреля. Его призовой фонд составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем соревнований является первая ракетка мира 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас.