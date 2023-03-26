Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв не оставил шансов Кецмановичу в третьем круге «Мастерса» в Майами

Рублёв не оставил шансов Кецмановичу в третьем круге «Мастерса» в Майами
Комментарии

Седьмая ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв уверенно переиграл серба Миомира Кецмановича (6:1, 6:2) в матче третьего круга турнира категории ATP-1000 в Майами (США).

Продолжительность матча составила 59 минут.

Россиянин сделал 12 эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. Его соперник четыре раза подал навылет, так же не допустил двойных ошибок и не заработал ни одного брейк-пойнта.

Соперником Рублёва в четвёртом круге станет победитель противостояния Янник Синнер (Италия) — Григор Димитров (Болгария).

Турнир проходит с 22 марта по 2 апреля. Его призовой фонд составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем соревнований является первая ракетка мира 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас.

Майами (м). 3-й круг
26 марта 2023, воскресенье. 21:10 МСК
Миомир Кецманович
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2  
6 		6  
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Материалы по теме
Что это было? Теннисисты сыграли самый короткий матч в истории на «Мастерсе» в Майами-2014
Что это было? Теннисисты сыграли самый короткий матч в истории на «Мастерсе» в Майами-2014
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023