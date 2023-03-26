Фритц победил Шаповалова и вышел в четвёртый круг Miami Open
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Девятая ракетка мира, американец Тейлор Фритц переиграл 30-го номера рейтинга ATP канадца Дениса Шаповалова (6:4, 6:4) в матче третьего круга турнира категории ATP-1000 в Майами (США).
Продолжительность матча составила 1 час 21 минута.
Фритц сделал пять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх. Шаповалов 12 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и не использовал ни одного брейк-пойнта.
Следующим соперником американца станет восьмая ракетка мира датчанин Хольгер Руне.
Турнир проходит с 22 марта по 2 апреля. Его призовой фонд составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем соревнований является первая ракетка мира 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас.
Майами (м). 3-й круг
26 марта 2023, воскресенье. 21:05 МСК
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
2 : 0
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Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Комментарии
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