Соболенко обыграла Боузкову и пробилась в 1/8 финала турнира в Майами
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко (2-е место рейтинга WTA) пробилась в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
В матче второго круга Соболенко обыграла чешскую теннисистку Мари Боузкову (36-е место рейтинга) со счётом 6:1, 6:2. Их встреча продлилась 1 час 8 минут. Соболенко четыре раза подала навылет и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. На счету Боузковой один эйс и одна двойная ошибка.
Следующей соперницей Соболенко станет чешская теннисистка Барбора Крейчикова (16-е место рейтинга).
Общий призовой фонд престижного турнира в Майами составляет $ 17,6 млн. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы.
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