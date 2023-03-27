Стало известно, почему Молчан снялся с матча с Медведевым на турнире в Майами

Названа причина, почему словацкий теннисист Алекс Молчан снялся с турнира в Майами.
Как сообщается в официальном «твиттере» турнира, у теннисиста травма правого бедра. Напомним, в третьем круге Молчан должен был встретиться с российским теннисистом Даниилом Медведевым.
Ранее по ходу турнира в Майами Молчан обыграл австралийца Джордана Томпсана и японца Йосихито Нисиоку.
Следующим соперником Медведева станет победитель пары Кентен Алис (Франция) – Маккензи Макдональд (США). Ранее россиянин в первом матче турнира разгромил испанца Роберто Карбальес-Баэну со счётом 6:1, 6:2.
Турнир в Майами проходит с 22 марта по 4 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.
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