Источник: команда Грачёвой надеется, что на «Ролан Гаррос» она сыграет под флагом Франции

Окружение 54-й ракетки мира, российской теннисистки Варвары Грачёвой надеется, что спортсменка уже на «Ролан Гаррос» сыграет под французским флагом, сообщает Ouest France со ссылкой на L'Équipe. Грунтовый турнир «Большого шлема» пройдёт с 28 мая по 10 июня.

Ранее стало известно, что Грачёва завершает процесс подачи документов на получение гражданства Франции. Она имеет на это право, так как прожила в стране в течение семи лет. Варвара уже успешно сдала необходимые языковые тесты.

Также команда Грачёвой рассчитывает, что теннисистка успеет принять участие в матчах сборной Франции на Кубке Билли Джин Кинг перед Олимпийскими играми – 2024 в Париже (Франция).

Отметим, что, перейдя под французский флаг, Грачёва станет второй ракеткой Франции. В России она уступает в рейтинге пяти теннисисткам.