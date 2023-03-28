Майами-2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей седьмого игрового дня

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Сегодня, 28 марта, в Майами (США) завершился седьмой игровой день теннисного турнира серии WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Майами. Результаты седьмого игрового дня

Тревизан (Италия, 24) – Остапенко (Латвия, 22) – 6:3, 6:3

Потапова (Россия, 26) – Циньвэнь (Китай, 23) 6:4, 7:6 (7:4)

Пегула (США, 3) – Линетт (Польша, 19) – 6:1, 7:5

Рыбакина (Казахстан, 7) – Мертенс (Бельгия, 39) – 6:4, 6:3

Квитова (Чехия, 12) – Грачёва (Россия, 54) – 7:5, 7:6 (7:5)

Александрова (Россия, 18) – Андрееску (Канада, 31) 7:6 (7:0), 0:2 – отказ Андрееску

Соболенко (Беларусь, 2) – Крейчикова (Чехия, 13) 6:2, 6:3

Все результаты шестого игрового дня доступны здесь.

Матчи основной сетки WTA-1000 в Майами проходят с 22 марта по 2 апреля. Призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующей победительницей является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.