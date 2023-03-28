Иностранные журналисты отреагировали на решение Грачёвой получить французский паспорт

Известные спортивные журналисты Саймон Чемберс и Бен Ротенберг отреагировали на информацию, что российская теннисистка Варвара Грачёва подала документы на французское гражданство.

«Предполагаю, что она может быть не последним российским игроком, который сменит гражданство в ближайшие месяцы», — написал Чемберс на своей странице в «Твиттере».

Аналогичное мнение выразил Ротенберг, отметив, что возможность смены гражданства ранее обсуждалась среди игроков.

«Широко обсуждаемая возможность для российских игроков, но станет ли это тенденцией?» — задался вопросом Ротенберг.

Напомним, 54-я ракетка мира Грачёва сегодня проиграла 12-й ракетке мира чешской теннисистке Петре Квитовой в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Майами (США).