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Иностранные журналисты отреагировали на решение Грачёвой получить французский паспорт

Иностранные журналисты отреагировали на решение Грачёвой получить французский паспорт
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Известные спортивные журналисты Саймон Чемберс и Бен Ротенберг отреагировали на информацию, что российская теннисистка Варвара Грачёва подала документы на французское гражданство.

«Предполагаю, что она может быть не последним российским игроком, который сменит гражданство в ближайшие месяцы», — написал Чемберс на своей странице в «Твиттере».

Аналогичное мнение выразил Ротенберг, отметив, что возможность смены гражданства ранее обсуждалась среди игроков.

«Широко обсуждаемая возможность для российских игроков, но станет ли это тенденцией?» — задался вопросом Ротенберг.

Напомним, 54-я ракетка мира Грачёва сегодня проиграла 12-й ракетке мира чешской теннисистке Петре Квитовой в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Майами (США).

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