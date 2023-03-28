Рублёв смог взять лишь два гейма у Синнера в первом сете в четвёртом круге Miami Open

В эти минуты проходит матч четвёртого круга турнира ATP-1000 в Майами (США), в котором седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв играет с 11-м номером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером.

Позади первый сет, который уверенно выиграл итальянский теннисист (6:2).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Победитель этого матча сыграет в четвертьфинале соревнований с победителем пары Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Эмиль Руусувуори (Финляндия). Их матч начнётся сегодня не ранее 19:45 мск.

Турнир в Майами проходит с 22 марта по 4 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.