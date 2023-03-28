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Рублёв смог взять лишь два гейма у Синнера в первом сете в четвёртом круге Miami Open

Рублёв смог взять лишь два гейма у Синнера в первом сете в четвёртом круге Miami Open
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В эти минуты проходит матч четвёртого круга турнира ATP-1000 в Майами (США), в котором седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв играет с 11-м номером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером.

Позади первый сет, который уверенно выиграл итальянский теннисист (6:2).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Победитель этого матча сыграет в четвертьфинале соревнований с победителем пары Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Эмиль Руусувуори (Финляндия). Их матч начнётся сегодня не ранее 19:45 мск.

Турнир в Майами проходит с 22 марта по 4 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.

Майами (м). 4-й круг
28 марта 2023, вторник. 18:15 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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