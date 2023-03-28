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Фритц в двух сетах обыграл Руне и ждёт Алькараса в четвертьфинале Miami Open

Фритц в двух сетах обыграл Руне и ждёт Алькараса в четвертьфинале Miami Open
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Десятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц нанёс поражение восьмому номеру рейтинга ATP датчанину Хольгеру Руне в матче четвёртого круга «Мастерса» в Майами (6:3, 6:4).

Продолжительность матча составила 1 час 26 минут.

Американец выполнил восемь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. Его соперник четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и использовал один брейк-пойнт из шести.

Соперником Фритца в четвертьфинале турнира станет победитель противостояния Карлос Алькарас (Испания) — Томми Пол (США).

Соревнования в Майами проходят с 22 марта по 4 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.

Майами (м). 4-й круг
28 марта 2023, вторник. 19:10 МСК
Тейлор Фритц
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
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