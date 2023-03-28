Разгромное поражение Рублёва от итальянца. А ведь недавно у Андрея появился новый тренер

Во вторник, 28 марта, на «тысячнике» в Майами начались матчи четвёртого круга у мужчин. Первыми на корт вышли россиянин Андрей Рублёв и итальянец Янник Синнер, посеянные шестым и 10-м соответственно. Рублёв и Синнер подошли к турниру в хорошей форме. Доказательством этому служит тот факт, что на пути к очной встрече они не проиграли ни одного сета. Россиянин обыграл американца Джеффри-Джона Вулфа и серба Миомира Кецмановича (29), а итальянец взял верх над сербом Ласло Джере и бывшей третьей ракеткой мира Григором Димитровым (21).

Синнер — одна из наиболее ярких звёзд нового поколения. Пусть и не такая яркая, как Карлос Алькарас, который в свои 19 и «Шлем» уже успел взять, и первой ракеткой мира побывать. На турнирах «Большого шлема» итальянец ещё ни разу не преодолевал четвертьфинальный барьер — как и Рублёв, кстати. Как следствие, Янник ещё не поднимался выше девятого места в мировой классификации (а вот Андрей уже бывал пятым). В очных встречах между Рублёвым и Синнером был зафиксирован паритет — 2-2. Правда, тут есть один важный нюанс: итальянец свои матчи выиграл, что называется, в классическом формате, а вот россиянин дважды проходил дальше на снятии соперника.

Рублёв полностью провалил первый сет сегодняшнего матча. Россиянин проиграл его со счётом 2:6; при этом он ни разу даже не выходил на брейк-пойнт. Синнер же смог продемонстрировать в первой партии впечатляющую статистику: 16 виннерсов (против девяти у соперника) и всего одна невынужденная ошибка! Во втором сете Андрей чуть прибавил, но весьма незначительно. До поры до времени теннисисты брали свою подачу, а в седьмом гейме Синнер взял подачу Рублёва, использовав первый же брейк-пойнт. Этого ему хватило для общей победы — 6:2, 6:4.

Причины такого поражения Рублёв и его команда наверняка разберут. Мы же напомним, что россиянин, чьим тренером на протяжении многих лет является Фернандо Висенте, недавно привлёк к работе второго тренера.

Испанец Альберто Мартин — обладатель Кубка Дэвиса 2004 года, бывшая вторая ракетка мира. Ранее Андрей рассказывал, что этот специалист призван помочь ему с психологией. «Второй тренер, Берто — боюсь ошибиться, но, когда он закончил карьеру, он учился на спортивного психолога более 10 лет. У него есть диплом, отметка в паспорте, что ли. Мы беседуем порой. Он старается. Я непростой парень. С ним всё в порядке. Во-первых, он был на высшем уровне. Он сражался с топами: с Агасси, с Сампрасом, с Бругерой. Он входил в топ-30 в мире. Такие ребята говорят о теннисе, об эмоциях — конечно, мы сразу же нашли общий язык. Мы стали лучше понимать друг друга. Он гораздо лучше понимает меня. В этом смысле мне всё нравится. Он понимает, как найти путь, чтобы поговорить. В этом смысле всё стало гораздо лучше. Думаю, он во многом может мне помочь», — говорил Рублёв во время турнира в Дубае ранее в марте.

Так Рублёв не смог выйти в четвертьфинал Майами. Впрочем, у российских болельщиков ещё есть надежда увидеть там соотечественника. Точнее, даже две надежды: сперва Карен Хачанов (14) померится силами с крайне неудобным для себя греком Стефаносом Циципасом (2), которому проигрывает 0-6 по личным встречам, а затем Даниил Медведев (4) выйдет на корт с французом Кентеном Алисом. Уже ночью (либо ранним утром) 29 марта мск будут известны все участники четвертьфинальных матчей.