Андрееску — о травме: это была самая сильная боль, которую я когда-либо чувствовала
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Чемпионка US Open – 2019, канадская теннисистка Бьянка Андрееску рассказала о травме, полученной в матче 1/8 финала турнира WTA-1000 в Майами (США) с россиянкой Екатериной Александровой. Андрееску получила травму ноги и отказалась от продолжения встречи при счёте 6:7, 2:0.
«Проснулась со скобой на ноге, кто-нибудь знает, что случилось? А если серьёзно, то это была самая сильная боль, которую я когда-либо чувствовала. Молюсь, чтобы не было ничего серьёзного. Всё ещё жду официальных результатов. Спасибо всем за поддержку. Ваши пожелания и добрые слова не останутся незамеченными», — написала Андрееску в своём «твиттере».
В четвертьфинале турнира Екатерина Александрова встретится с представительницей Чехии Петрой Квитовой.
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