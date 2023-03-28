Опелка — о Надале: он адаптируется ко всему и всегда находит способ победить

Победитель четырёх турниров ATP, американский теннисист Райлли Опелка заявил, что 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль хорошо адаптируется к разным условиям и всегда находит способы побеждать.

«В последнее время корты становятся медленнее, многие ребята начали жаловаться на это. Но некоторые способны адаптировать свою игру под любые условия. Когда вы смотрите на Рафу, вы знаете, что он выиграет, несмотря ни на что, он найдёт способ победить.

Он не любит проигрывать. Если корты станут чуть быстрее, Рафаэль научится лучше подавать, он будет работать над своим первым мячом, может немного изменить свой форхенд, чтобы адаптировать его, если вы ускорите корт. У развития тенниса могут быть разные сценарии», — приводит слова Опелки Sportskeeda.