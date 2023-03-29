Хачанов впервые в карьере обыграл Циципаса и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Майами

Завершился матч четвёртого круга турнира категории «Мастерс», проходящего в Майами (США), в котором встречались 16-й номер мирового рейтинга россиянин Карен Хачанов и третья ракетка мира Стефанос Циципас из Греции.

Матч продолжался один час и 33 минуты и завершился победой российского теннисиста в двух сетах со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Это первая победа Хачанова над Циципасом в официальных матчах. Предыдущие шесть встреч выиграл грек.

Хачанов пять раз подал навылет, ни разу не ошибся на подаче и реализовал один из двух брейк-пойнтов. На счету Циципаса 11 эйсов, четыре двойных ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В четвертьфинале турнира Карен встретится с победителем противостояния Франсиско Серундоло (Аргентина) — Лоренцо Сонего (Италия).

Турнир категории АТР-1000 в Майами проходит с 22 марта по 4 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.