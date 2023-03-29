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Матч Потаповой и Пегулы отложен на неопределённый срок из-за дождя

Матч Потаповой и Пегулы отложен на неопределённый срок из-за дождя
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Сегодня, 29 марта, 26-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова должна сразиться с третьим номером рейтинга американкой Джессикой Пегулой за выход в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

Изначально планировалось, что матч начнётся в 2:00 по московскому времени, однако встреча откладывается на неопределённый срок.

Причиной этого стал сильный дождь, начавшийся над стадионом. Потапова и Пегула вышли на корт, не успели размяться, после чего вернулись обратно в раздевалки.

Майами (ж). 1/4 финала
29 марта 2023, среда. 03:10 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
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Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Потапова и Пегула трижды встречались между собой за последние два года, и во всех трёх матчах победу неизменно одерживала американская теннисистка.

В случае победы за выход в финал престижных соревнований Потапова сразится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

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