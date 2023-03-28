Жара во Флориде! На «Мастерсе» в Майами наступила пора важнейших сражений! Все подробности — в нашей трансляции.

Рублёв в сете от поражения в Майами. Медведев и Хачанов ждут выхода на корт. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию восьмого игрового дня на супертурнире в Майами. В ночь со вторника на среду сыграют четыре россиянина – все три представителя мужской одиночной сетки – Даниил Медведев (четвёртый номер посева), Андрей Рублёв (6) и Карен Хачанов (14), а также представительница России в верхней половине женской сетки – Анастасия Потапова. Даниил сыграет в четвёртом круге с французом Кентеном Алисом, с которым ранее не пересекался на корте. У Рублёва и Хачанова соперники посерьёзнее – итальянец Янник Синнер (10) и грек Стефанос Циципас (2). Потапова в борьбе за место в полуфинале померится силами с американкой Джессикой Пегулой (3). Чем всё закончится – узнаете в нашем онлайне!