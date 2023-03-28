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Даниил Медведев, Рублёв, Хачанов, Потапова: онлайн-трансляция Майами-2023, расписание, результаты, сетка, где смотреть

Рублёв в сете от поражения в Майами. Медведев и Хачанов ждут выхода на корт. LIVE!
Даниил Сальников
Андрей Рублёв
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Жара во Флориде! На «Мастерсе» в Майами наступила пора важнейших сражений! Все подробности — в нашей трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию восьмого игрового дня на супертурнире в Майами. В ночь со вторника на среду сыграют четыре россиянина – все три представителя мужской одиночной сетки – Даниил Медведев (четвёртый номер посева), Андрей Рублёв (6) и Карен Хачанов (14), а также представительница России в верхней половине женской сетки – Анастасия Потапова. Даниил сыграет в четвёртом круге с французом Кентеном Алисом, с которым ранее не пересекался на корте. У Рублёва и Хачанова соперники посерьёзнее – итальянец Янник Синнер (10) и грек Стефанос Циципас (2). Потапова в борьбе за место в полуфинале померится силами с американкой Джессикой Пегулой (3). Чем всё закончится – узнаете в нашем онлайне!

ATP Masters 1000. Майами – 2023. Сетка
WTA-1000. Майами – 2023. Сетка
Майами (м). 4-й круг
28 марта 2023, вторник. 18:15 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		   
2 		   
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Майами (м). 4-й круг
28 марта 2023, вторник. 21:30 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Майами (м). 4-й круг
29 марта 2023, среда. 03:30 МСК
Кентен Алис
Франция
Кентен Алис
К. Алис
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Майами (ж). 1/4 финала
29 марта 2023, среда. 02:00 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Рублёв уступает 0:1 по сетам Рублёв начал сражение с Синнером
Live Даниил Сальников

Рублёв уступает 0:1 по сетам

За 31 минуту по всем статьям переиграл Янник Синнер россиянина в первом сете — 6:2. У Андрея не было ни одного брейк-пойнта. Нужно прибавлять!

Майами (м). 4-й круг
28 марта 2023, вторник. 18:15 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		   
2 		   
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
18:32 Даниил Сальников

Ошеломляющее начало выдал Янник Синнер! После первого гейма, взятого Рублёвым на своей подаче, итальянец взял 4 гейма подряд — 4:1 с двумя брейками.

Янник Синнер

Янник Синнер

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

18:18 Даниил Сальников

Рублёв начал сражение с Синнером

Андрей Рублёв уже начал свой поединок с Янником Синнером на втором по значимости корте. За всеми подробностями матча следите в нашей текстовой трансляции.

Майами (м). 4-й круг
28 марта 2023, вторник. 18:15 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		   
2 		   
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
18:17 Даниил Сальников

У женщин сегодня пройдут два полуфинала из верхней половины сетки.

Женщины. 1/4 финала
21:00. Тревизан (Италия, 25) – Рыбакина (Казахстан, 10)
2:00. Пегула (США, 3) – Потапова (Россия, 27)
18:15 Даниил Сальников

Расписание дня сегодня очень насыщенное. У мужчин пройдут все 8 матчей 4-го круга.

Мужчины. Четвёртый круг (1/8 финала)
18:00 мск. Синнер (Италия, 10) – Рублёв (Россия, 6)
19:00. Фритц (США, 9) – Руне (Дания, 7)
19:30. Ван де Зандсхулп (Нидерланды, 26) — Руусувуори (Финляндия)
21:30. Хачанов (Россия, 14) – Циципас (Греция, 2)
22:30. Алькарас (Испания, 1) – Пол (США, 16)
23:00. Маннарино (Франция) – Юбэнкс (США, Q)
2:00. Ф. Серундоло (Аргентина, 25) – Сонего (Италия)
3:30. Алис (Франция) – Медведев (Россия, 4)
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