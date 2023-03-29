Юбэнкс — о выходе в четвертьфинал турнира в Майами: на этот раз не плачу. Всё очень хорошо

Американский теннисист Кристофер Юбэнкс (119-я ракетка мира) высказался о выходе в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США), в котором он сыграет с россиянином Даниилом Медведевым (пятая ракетка мира).

«На этот раз я не плачу. Всё очень хорошо. Все эти задержки, переносы, остановки делают победу ещё более сладкой. Здорово осознавать, что вышел в первый четвертьфинал «Мастерса». Я чувствую себя прекрасно, великолепно. Накануне я испытал массу самых разных эмоций, потому что отыграл пять сетболов, и победа стала для меня шоком. А потом узнал, что войду в топ-100, и испытал совсем другие эмоции», — приводит слова Юбэнкса ATP Tour.

Турнир в Майами проходит с 22 марта по 2 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.