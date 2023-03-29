Видеообзор победы Джессики Пегулы над Анастасией Потаповой в матче 1/4 финала Майами

Российская теннисистка Анастасия Потапова (26-я ракетка мира) проиграла американке Джессике Пегуле (третья ракетка мира) в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Майами (США).

Американка победила со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (7:2). Продолжительность встречи составила 2 часа и 38 минут.

«Чемпионат» предлагает посмотреть лучшие моменты матча.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

В полуфинале Джессика Пегула встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (седьмая ракетка мира).

Призовой фонд престижного женского турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы.