Елена Рыбакина: мои матчи с Джессикой Пегулой были тяжёлыми. Она очень стабильный игрок

Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от матча 1/2 финала турнира WTA-1000 в Майами (США) с американской спортсменкой Джессикой Пегулой (третья ракетка мира).
«Да, я играла с Джессикой. Это были тяжёлые матчи, и отмечу, что она действительно хороший игрок, очень стабильный. Я просто постараюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы как-то подготовиться. У меня есть ещё один день. Так что да, я постараюсь восстановиться, потому что это будет битва», — приводит слова Рыбакиной ASAP Sports.
Напомним, в четвертьфинале турнира Рыбакина обыграла итальянку Мартину Тревизан (24-й номер рейтинга WTA).
Призовой фонд престижного женского турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы.
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