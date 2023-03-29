Елена Рыбакина: не скажу, что удивлена выходу в полуфинал турнира в Майами

Седьмая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о своей победе над итальянкой Мартиной Тревизан (24-й номер рейтинга WTA) в четвертьфинальном матче турнира WTA-1000 в Майами (США).

«Не скажу, что удивлена выходу в полуфинал. Я знала, что если продолжу бороться, то всё возможно. Я просто пыталась сосредоточиться на матче. Прошлые встречи были очень тяжёлыми. Я не думала о том, как далеко могу пройти. Просто шла от матча к матчу, правда.

Если говорить о методах борьбы с усталостью, то я практикую хороший сон, ем хорошую пищу и прохожу процедуры. Но на турнире я всё равно не чувствую себя самой свежей. Хотелось бы чувствовать себя немного лучше, но пока я справляюсь и довольна этим», — приводит слова Рыбакиной ASAP Sports.