Тарпищев: ставлю Кубок Дэвиса 2002 года на первое место в списке моих трофеев

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал самое значимое достижение в своей карьере.

«На первое место ставлю победу в Кубке Дэвиса 2002 года. Россия тогда впервые удостоилась титула. Люди, которые ранее участвовали в этом турнире, плакали, что не смогли добиться подобного результата. Помнится, позвонил мне тогдашний генеральный секретарь теннисной федерации Александр Лихачёв: «Я думал, что не доживу до этого момента. Шамиль Анвярович, спасибо вам и всей команде». Это был настоящий праздник для России», — приводит слова Тарпищева «Столица С».

В 2002 году сборная России выиграла Кубок Дэвиса, победив в финале команду Франции. Этот трофей стал первым для российского командного тенниса.