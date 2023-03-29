Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко сенсационно проиграла 74-й ракетке мира в четвертьфинале турнира в Майами

Арина Соболенко сенсационно проиграла 74-й ракетке мира в четвертьфинале турнира в Майами
Комментарии

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко не сумела выйти в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

В четвертьфинальном матче Соболенко (2) сенсационно проиграла 74-й ракетке мира румынке Соране Кырсте со счётом 4:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 27 минут. Соболенко семь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти. На счету Кырсти семь эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

За выход в финал престижных соревнований в Майами Кырстя сразится с победительницей матча Петра Квитова (Чехия, 15) — Екатерина Александрова (Россия, 18).

Майами (ж). 1/4 финала
29 марта 2023, среда. 20:10 МСК
Сорана Кырстя
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
4
1
1
4
0
0
Поделиться
Теги Теннис WTA •••

Заглавное фото: Getty Images

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023