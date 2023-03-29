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«Выигрывает на классе». Селиваненко оценил выступление Медведева на «Мастерсе» в Майами

«Выигрывает на классе». Селиваненко оценил выступление Медведева на «Мастерсе» в Майами
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко оценил выступление чемпиона US Open – 2021, бывшей первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева на «Мастерсе» в Майами (США). Медведев дошёл до четвертьфинала, не потеряв ни сета.

«Каждый следующий матч начинается всегда сначала. То, что было в предыдущих играх, забывается, когда теннисисты выходят на корт. Результат матча складывается из множества мельчайших деталей. Что там было в предыдущих играх — на бумаге, может, и выглядит как какой-то фактор, но не является определяющим. То, что Даниил идёт легко по сетке, это показатель того, что он выигрывает на классе у тех соперников, которых и должен обыгрывать. Ещё это показатель того, что Даниил так же уверенно играет, как и в предыдущей победной серии», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

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