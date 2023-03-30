Синнер прокомментировал победу над Руусувуори в четвертьфинале турнира в Майами

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над представителем Финляндии Эмилем Руусувуори со счётом 6:3, 6:1 в четвертьфинале турнира в Майами.
«Мы оба хорошо сыграли сегодня, но я выиграл важные очки. Всегда нелегко, когда ты не спишь и тебя прерывают, но я вернулся и сыграл хорошо», — приводит слова Синнера официальный сайт ATP.
Напомним, матч Синнера и Руусувуори прерывался из-за дождя.
За выход в финал турнира Синнер сыграет победителем пары Карлос Алькарас (Испания) – Тейлор Фритц (США).
Турнир в Майами проходит с 22 марта по 4 апреля. Призовой фонд мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира, Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл норвежца Каспера Рууда.
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