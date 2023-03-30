Тарпищев — о рекомендациях МОК: у нас, в теннисе, ничего не меняется — все играют

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

«Всё, что нагнетается в прессе по этой теме — это бульварная хроника. Ничего нового не сказано. МОК всё даёт на откуп международным федерациям. У нас, в теннисе, ничего не меняется — все играют», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, ранее глава МОК Томас Бах сообщил условия, при соблюдении которых российские и белорусские атлеты смогут принимать участие в международных турнирах. Среди этих условий значился пункт, согласно которому спортсмены, имеющие контракт с российскими или белорусскими военными организациями, национальными службами безопасности, не могут быть допущены до международных соревнований.