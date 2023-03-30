Кырстя — о первом полуфинале WTA-1000 за 10 лет: иногда мне не хватало стабильности

Румынская теннисистка Сорана Кырстя (74-я ракетка мира) высказалась о первом выходе в полуфинал турнира WTA-1000 за 10 лет. Ранее спортсменка обыграла в четвертьфинале соревнований в Майами белоруску Арину Соболенко (вторая ракетка мира).
«Я всегда была хорошим и опасным игроком. Я показывала хороший теннис, но иногда мне не хватало стабильности. Бывало, что три-четыре месяца я играла на высоком уровне, а потом уровень падал.
Формально прошло десять лет, но я знаю, что за это время у меня были отличные результаты и периоды, когда я играла просто отлично. К сожалению, мне не удавалось поддерживать этот уровень. Сейчас я работаю над этим. Это всегда превращается в головоломку, но постепенно все части пазла начинают складываться воедино», — приводит слова теннисистки ASAP Sports.
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