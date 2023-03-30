Матч Даниила Медведева в четвертьфинале «Мастерса» в Майами прерван из-за дождя
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Матч чемпиона US Open – 2021, бывшей первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США) прерван из-за дождливой погоды.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Кристофер Юбэнкс — Даниил Медведев в четвертьфинале «Мастерса» в Майами.
Майами (м). 1/4 финала
30 марта 2023, четверг. 20:10 МСК
Кристофер Юбэнкс
К. Юбэнкс
1-й сет
0 : 0
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Даниил Медведев
Д. Медведев
Напомним, за выход в полуфинал престижных соревнований в Майами Медведев (4) сражается с представителем США Кристофером Юбэнксом (Q, 119-я ракетка мира). Теннисисты успели разыграть пять геймов, Юбэнкс ведёт со счётом 3:2. В данный момент игроки покинули корт.
Отметим, что за 28 минут матча Юбэнкс смог заработать пять брейк-пойнтов, однако ни одного не реализовал. Медведев четыре раза подал навылет и допустил четыре двойные ошибки.
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