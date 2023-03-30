Матч Даниила Медведева в четвертьфинале «Мастерса» в Майами прерван из-за дождя

Матч чемпиона US Open – 2021, бывшей первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США) прерван из-за дождливой погоды.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Кристофер Юбэнкс — Даниил Медведев в четвертьфинале «Мастерса» в Майами.

Напомним, за выход в полуфинал престижных соревнований в Майами Медведев (4) сражается с представителем США Кристофером Юбэнксом (Q, 119-я ракетка мира). Теннисисты успели разыграть пять геймов, Юбэнкс ведёт со счётом 3:2. В данный момент игроки покинули корт.

Отметим, что за 28 минут матча Юбэнкс смог заработать пять брейк-пойнтов, однако ни одного не реализовал. Медведев четыре раза подал навылет и допустил четыре двойные ошибки.