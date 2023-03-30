Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Матч Даниила Медведева в четвертьфинале «Мастерса» в Майами прерван из-за дождя

Матч Даниила Медведева в четвертьфинале «Мастерса» в Майами прерван из-за дождя
Комментарии

Матч чемпиона US Open – 2021, бывшей первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США) прерван из-за дождливой погоды.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Кристофер Юбэнкс — Даниил Медведев в четвертьфинале «Мастерса» в Майами.

Майами (м). 1/4 финала
30 марта 2023, четверг. 20:10 МСК
Кристофер Юбэнкс
США
Кристофер Юбэнкс
К. Юбэнкс
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
3 		   
4 		   
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Напомним, за выход в полуфинал престижных соревнований в Майами Медведев (4) сражается с представителем США Кристофером Юбэнксом (Q, 119-я ракетка мира). Теннисисты успели разыграть пять геймов, Юбэнкс ведёт со счётом 3:2. В данный момент игроки покинули корт.

Отметим, что за 28 минут матча Юбэнкс смог заработать пять брейк-пойнтов, однако ни одного не реализовал. Медведев четыре раза подал навылет и допустил четыре двойные ошибки.

Материалы по теме
Медведев рвётся в полуфинал Майами! Хачанов и Александрова готовятся. LIVE!
Live
Медведев рвётся в полуфинал Майами! Хачанов и Александрова готовятся. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023