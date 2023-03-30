Медведев рвётся в полуфинал Майами! Хачанов и Александрова готовятся. LIVE!

Расписание дня

Вечером в четверг по московскому времени будут сыграны 5 матчей — 4 четвертьфинала и один полуфинал:

Расписание игрового дня:

Стэдиум.

20:00 мск Кристофер Юбэнкс (США, Q) — Даниил Медведев (Россия, 4)

Не ранее 22:00. Екатерина Александрова (Россия, 18) — Петра Квитова (Чехия, 15)

Не ранее 2:00. Карлос Алькарас (Испания, 1) — Тейлор Фритц (США, 9)

Не ранее 3:30. Елена Рыбакина (Казахстан, 10) — Джессика Пегула (США, 3)

Грэндстэнд.

Не ранее 22:00. Франсиско Серундоло (Аргентина, 25) — Карен Хачанов (Россия, 14)