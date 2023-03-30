Медведев рвётся в полуфинал Майами! Хачанов и Александрова готовятся. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 10-го игрового дня на супертурнире в Майами. В ночь с четверга на пятницу будут доиграны поединки 1/4 финала и первый полуфинал у женщин. На корты выйдут россияне, которые остались в одиночных сетках – Даниил Медведев (четвёртый номер посева), Карен Хачанов (14) и Екатерина Александрова (18). Екатерина сразится с чешкой Петрой Квитовой, с которой у неё счёт личных встреч – 1-1. Медведеву будет противостоять квалифаер из США Кристофер Юбэнкс, занимающий 119-е место в рейтинге ATP, и с которым россиянин никогда не встречался. Соперник Хачанова – аргентинец Франсиско Серундоло (25). Карен побеждал его в Марселе-2022. Следите за ходом дня в нашем онлайне!
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Даниил Медведев пока уверенно идёт по сетке. В 4-м круге он довольно быстро справился с французом Кентеном Алсом, с которым ранее не играл.
Накануне игровой день был неполноценным. Только Арина Соболенко успела проиграть румынке Соране Кырсте, а Янник Синнер победил финна Эмиля Руусувуори. А вот два отложенных из-за дождя матча — с участием Алькараса и Александровой — были перенесены на сегодня.
Расписание дня
Вечером в четверг по московскому времени будут сыграны 5 матчей — 4 четвертьфинала и один полуфинал:
Стэдиум.
20:00 мск Кристофер Юбэнкс (США, Q) — Даниил Медведев (Россия, 4)
Не ранее 22:00. Екатерина Александрова (Россия, 18) — Петра Квитова (Чехия, 15)
Не ранее 2:00. Карлос Алькарас (Испания, 1) — Тейлор Фритц (США, 9)
Не ранее 3:30. Елена Рыбакина (Казахстан, 10) — Джессика Пегула (США, 3)
Грэндстэнд.
Не ранее 22:00. Франсиско Серундоло (Аргентина, 25) — Карен Хачанов (Россия, 14)
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