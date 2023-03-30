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Даниил Медведев, Карен Хачанов, Александрова: онлайн-трансляция Майами-2023, расписание, сетка, результаты, где смотреть

Медведев рвётся в полуфинал Майами! Хачанов и Александрова готовятся. LIVE!
Даниил Сальников
Медведев рвётся в полуфинал Майами!
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Жара во Флориде! На «Мастерсе» в Майами наступила пора важнейших сражений! Все подробности — в нашей трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 10-го игрового дня на супертурнире в Майами. В ночь с четверга на пятницу будут доиграны поединки 1/4 финала и первый полуфинал у женщин. На корты выйдут россияне, которые остались в одиночных сетках – Даниил Медведев (четвёртый номер посева), Карен Хачанов (14) и Екатерина Александрова (18). Екатерина сразится с чешкой Петрой Квитовой, с которой у неё счёт личных встреч – 1-1. Медведеву будет противостоять квалифаер из США Кристофер Юбэнкс, занимающий 119-е место в рейтинге ATP, и с которым россиянин никогда не встречался. Соперник Хачанова – аргентинец Франсиско Серундоло (25). Карен побеждал его в Марселе-2022. Следите за ходом дня в нашем онлайне!

ATP Masters 1000. Майами – 2023. Сетка
WTA-1000. Майами – 2023. Сетка
Майами (м). 1/4 финала
30 марта 2023, четверг. 20:00 МСК
Кристофер Юбэнкс
США
Кристофер Юбэнкс
К. Юбэнкс
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Майами (м). 1/4 финала
30 марта 2023, четверг. 22:00 МСК
Франсиско Серундоло
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Майами (ж). 1/4 финала
30 марта 2023, четверг. 22:00 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Петра Квитова
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Расписание дня
Live Даниил Сальников

Даниил Медведев пока уверенно идёт по сетке. В 4-м круге он довольно быстро справился с французом Кентеном Алсом, с которым ранее не играл.

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19:27 Даниил Сальников

Накануне игровой день был неполноценным. Только Арина Соболенко успела проиграть румынке Соране Кырсте, а Янник Синнер победил финна Эмиля Руусувуори. А вот два отложенных из-за дождя матча — с участием Алькараса и Александровой — были перенесены на сегодня.

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19:23 Даниил Сальников

Расписание дня

Вечером в четверг по московскому времени будут сыграны 5 матчей — 4 четвертьфинала и один полуфинал:

Расписание игрового дня:
Стэдиум.
20:00 мск Кристофер Юбэнкс (США, Q) — Даниил Медведев (Россия, 4)
Не ранее 22:00. Екатерина Александрова (Россия, 18) — Петра Квитова (Чехия, 15)
Не ранее 2:00. Карлос Алькарас (Испания, 1) — Тейлор Фритц (США, 9)
Не ранее 3:30. Елена Рыбакина (Казахстан, 10) — Джессика Пегула (США, 3)
Грэндстэнд.
Не ранее 22:00. Франсиско Серундоло (Аргентина, 25) — Карен Хачанов (Россия, 14)
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