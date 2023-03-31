Медведев: у меня никогда не было такого хорошего начала сезона, я действительно счастлив

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в полуфинал турнира в Майами. Напомним, на стадии четвертьфинала Медведев обыграл 119-ю ракетку мира американца Кристофера Юбэнкса (Q) со счётом 6:3, 7:5.

«У меня никогда не было такого хорошего начала сезона. Много выигранных матчей, выигранных турниров. Я действительно счастлив. Я был разочарован в Индиан-Уэллсе, когда моя победная серия завершилась на той же отметке, что и в прошлый раз. Единственное, что я могу сделать, это начать новую серию, и я счастлив вернуть свою форму в Майами», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

В полуфинале турнира Медведев встретится с соотечественником Кареном Хачановым. Их матч на турнире в Майами начнётся 31 марта ориентировочно в 20:00 мск.