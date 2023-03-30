Медведев впервые пробился в полуфинал Майами. Даже дождь ему помог

В четверг, 30 марта, на «Мастерсе» в Майами проходят четвертьфинальные матчи. Первым запуском поставили встречу с участием чемпиона US Open 2021 года бывшей первой ракетки мира Даниила Медведева. В последнее время Медведев пребывает в отменной форме. Завоевав титулы на турнирах в Роттердаме, в Дохе и в Дубае, россиянин был близок к успеху и на предыдущем «тысячнике», в Индиан-Уэллсе, однако всё же проиграл в финале Карлосу Алькарасу.

А уже в Майами Даниил, получивший четвёртый номер посева, выиграл ещё два матча, в двух сетах победив испанца Роберто Карбальес-Баэну и француза Кентена Алиса. Почему всего две встречи? Первый круг Медведев заведомо пропускал, а в третьем раунде отдохнул ввиду снятия словака Алекса Молчана. Таким образом, перед отчётным противостоянием статистика россиянина выглядела так: 21 победа в последних 22 матчах. Впечатляюще, что и говорить.

В соперниках у Медведева оказался малоизвестный американец Кристофер Юбэнкс. Спортсмену уже 26 лет, а он ещё никогда не поднимался в первую сотню рейтинга ATP. Сейчас Юбэнкс идёт 119-м, хотя в ближайший понедельник благодаря успешному выступлению в Майами дебютирует в топ-100. Как же ему удалось так далеко пройти по сетке? Свой путь американец начал ещё в квалификации, а в основной сетке за четыре матча отдал всего один сет. Правда, ему немного повезло с соперниками: сеяные теннисисты то и дело выбывали на ранних стадиях, а Кристофер затем играл с теми, кто обыгрывал фаворитов. Денис Кудла (США), Борна Чорич (Хорватия, 17), Грегуар Баррер, Адриан Маннарино (оба — Франция) — вот как выглядел список жертв Юбэнкса до матча с Медведевым.

Медведев и Юбэнкс никогда не пересекались на корте, но фаворита матча всё равно было нетрудно предсказать. Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков дал понять, что поражение стало бы провалом для россиянина. «Против Медведева будет играть теннисист, который хорошо играет в Америке, плюс сейчас у него просто рай: он прошёл в четвертьфинал турнира. Даже если Даниил очень плохо будет играть, то пройдёт Юбэнкса», — цитирует Чеснокова Metaratings. Также Андрей дал совет Даниилу: «Хочется сказать, что Медведеву нужно больше работать над техникой и тактикой. Даниил в последнее время слишком часто играет на турнирах, но нужно ведь не только выступать на соревнованиях».

Юбэнкс же после выхода в четвертьфинал прямо-таки излучал счастье. «На этот раз я не плачу. Всё очень хорошо. Все эти задержки, переносы, остановки делают победу ещё более сладкой. Здорово осознавать, что вышел в первый четвертьфинал «Мастерса». Я чувствую себя прекрасно, великолепно. Накануне я испытал массу самых разных эмоций, потому что отыграл пять сетболов, и победа стала для меня шоком. А потом узнал, что войду в топ-100, и испытал совсем другие эмоции», — цитирует его пресс-служба ATP.

И немного забавной статистики. За карьеру Медведев сыграл уже 415 матчей в рамках ATP. И сегодня был лишь 11-й случай, когда по другую сторону сетки оказался более высокий оппонент. У Даниила и так почти что баскетбольный рост (198 см), однако Юбэнкс ещё выше — 201 см!

В начале сегодняшнего матча у Медведева возникли проблемы с подачей. Россиянин не только делал эйсы, но и допускал двойные ошибки. Однако Даниил выиграл и второй гейм, по ходу которого счёт «ровно» фиксировался трижды, и четвёртый, в котором спас целых пять брейк-пойнтов. Юбэнкс же на старте встречи подавал весьма уверенно, не давая Медведеву серьёзных шансов. А при счёте 3:2 в пользу американца начался дождь, и матч прервали на 25 минут. Перерыв явно пошёл на пользу россиянину. Даниил собрался — и выиграл четыре гейма подряд! Брейк-пойнт в седьмом гейме и сетбол на приёме в девятом он реализовал с первой же попытки — 6:3.

Во втором сете первого брейка пришлось ждать до шестого гейма. Его автором стал Медведев, использовавший первый же брейк-пойнт — 4:2. Правда, Юбэнкс тут же сделал обратный брейк, а в следующем гейме сравнял счёт — 4:4. Затем теннисисты стали брать геймы на своей подаче, а в 12-м гейме россиянин попытался нарушить тенденцию. Даниил на приёме вышел на двойной матчбол, но соперник сделал из этого «ровно». Впрочем, это не помогло ему. Следующие два розыгрыша остались за Медведевым — матч закончился со счётом 6:3, 7:5 в его пользу.

В полуфинале Медведев, который впервые дошёл до этой стадии в Майами (до этого были два четвертьфинала), может статься, сыграет с соотечественником. Это произойдёт в том случае, если Карен Хачанов (14) в своём четвертьфинале обыграет аргентинца Франсиско Серундоло (25). Другую полуфинальную пару составят Янник Синнер (Италия, 10) и победитель противостояния Карлос Алькарас (Испания, 1) — Тейлор Фритц (США, 9).