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Карлос Алькарас: в начале матча с Тейлором Фритцем немного нервничал

Карлос Алькарас: в начале матча с Тейлором Фритцем немного нервничал
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Испанский теннисист Карлос Алькарас (первая ракетка мира) прокомментировал победу над американским спортсменом Тейлором Фритцем в матче 1/4 финала турнира «Мастерс» в Майами (США). Испанец выиграл со счётом 6:4, 6:2.

«В начале матча немного нервничал. Для меня было в новинку играть против него. Я знал, что должен показывать свою игру, как и в предыдущих встречах. Быть на высоком уровне. Конечно, я доволен тем, как всё прошло. Мы встретились в четвертьфинале, а значит, Фритц — отличный спортсмен. Уверен, в будущем мы с ним будем бороться за большие трофеи. Не могу дождаться этого профессионального роста», — приводит слова Алькараса Eurosport.

Следующим соперником Карлоса Алькараса станет итальянский теннисист Янник Синнер, легко победивший в четвертьфинале финского спортсмена Эмиля Руусувуори (6:3, 6:1).

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