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Елена Рыбакина: в матче с Джессикой Пегулой играла лучше, когда уступала в счёте

Елена Рыбакина: в матче с Джессикой Пегулой играла лучше, когда уступала в счёте
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Седьмая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу в матче 1/2 финала турнира в Майами (США) с американкой Джессикой Пегулой (третья ракетка мира).

«Моментами Джессика была действительно хороша. Играть против неё непросто, потому что она очень низко держит мяч, его трудно перенаправить. В этот раз я играла лучше, когда уступала в счёте. Тогда я всё делала правильно. Может быть, просто не хватало энергии. Я начала немного агрессивнее, потому что знала, что если дело дойдёт до третьего сета, будет гораздо сложнее. Так что, возможно, я рисковала чуть больше даже в конце второго сета», — приводит слова Рыбакиной Eurosport.

Соперницей Рыбакиной в финале турнира в Майами станет победительница противостояния Петра Квитова (Чехия) — Сорана Кырстя (Румыния).

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