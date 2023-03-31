Янчук: Хачанов очень прибавил, но Медведев опытнее и надёжнее. Не так важно, кто выиграет

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мыслями о предстоящем полуфинальном матче турнира «Мастерс» в Майами между российскими теннисистами Кареном Хачановым и Даниилом Медведевым.

«Хачанов очень прибавил. Раньше я бы сказал, что 90 против 10 в пользу Медведева, однако сейчас процент в пользу Даниила понижу до 60, а 40 — Хачанову. Медведев всё-таки поопытнее и надёжнее. Хачанов тоже в этом качестве прибавил: не просто так он обыграл Циципаса и других сильных игроков. Значит, Хачанов прибавил в уверенности в себе и стабильности в игре.

У Хачанова хороший силовой потенциал, он прибавил в скорости удара — это повышает его шансы. Однако Медведев более тёртый и стабильный. Даниил уже проявил себя, поэтому шансов у него больше. Но Хачанов может воодушевиться, играя полуфинал большого турнира.

Будем надеяться на наших ребят. Не так важно, кто из них выиграет. Важно то, как будут играть в финале, где, скорее всего, будет Алькарас. Он играет очень быстро, поэтому там будет сложно», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.