Янчук: Хачанов очень прибавил, но Медведев опытнее и надёжнее. Не так важно, кто выиграет

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мыслями о предстоящем полуфинальном матче турнира «Мастерс» в Майами между российскими теннисистами Кареном Хачановым и Даниилом Медведевым.
«Хачанов очень прибавил. Раньше я бы сказал, что 90 против 10 в пользу Медведева, однако сейчас процент в пользу Даниила понижу до 60, а 40 — Хачанову. Медведев всё-таки поопытнее и надёжнее. Хачанов тоже в этом качестве прибавил: не просто так он обыграл Циципаса и других сильных игроков. Значит, Хачанов прибавил в уверенности в себе и стабильности в игре.
У Хачанова хороший силовой потенциал, он прибавил в скорости удара — это повышает его шансы. Однако Медведев более тёртый и стабильный. Даниил уже проявил себя, поэтому шансов у него больше. Но Хачанов может воодушевиться, играя полуфинал большого турнира.
Будем надеяться на наших ребят. Не так важно, кто из них выиграет. Важно то, как будут играть в финале, где, скорее всего, будет Алькарас. Он играет очень быстро, поэтому там будет сложно», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 31 марта 2023
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