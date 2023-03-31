Моресмо вручила Надалю копию его же скульптуры на «Ролан Гаррос»

Директор «Ролан Гаррос», двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» француженка Амели Моресмо и президент Федерации тенниса Франции Жиль Мореттон посетили теннисную академию экс первой ракетки мира Рафаэля Надаля на Мальорке.

Напомним, испанец является легендой парижского мэйджора, одержав на нём победу 14 раз.

В ходе визита Моресмо и Мореттон подарили Надалю копию его же скульптуры, установленной возле стадиона, на котором проходит главный грунтовый турнир года.

«Я очень надеюсь снова увидеться с вами в этом году на «Ролан Гаррос», и я постараюсь быть конкурентоспособным. Для меня большая честь приветствовать вас здесь, в моей академии. Вы знаете, как много для меня значит «Ролан Гаррос», — приводит обращение Надаля к гостям Eurosport.

На данный момент 36-летний теннисист находится на пути к выздоровлению после травмы, полученной на Открытом чемпионате Австралии в январе, где он был выбит во втором раунде американцем Маккензи Макдональдом.