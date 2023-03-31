Моресмо вручила Надалю копию его же скульптуры на «Ролан Гаррос»

Директор «Ролан Гаррос», двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» француженка Амели Моресмо и президент Федерации тенниса Франции Жиль Мореттон посетили теннисную академию экс первой ракетки мира Рафаэля Надаля на Мальорке.
Напомним, испанец является легендой парижского мэйджора, одержав на нём победу 14 раз.
В ходе визита Моресмо и Мореттон подарили Надалю копию его же скульптуры, установленной возле стадиона, на котором проходит главный грунтовый турнир года.
«Я очень надеюсь снова увидеться с вами в этом году на «Ролан Гаррос», и я постараюсь быть конкурентоспособным. Для меня большая честь приветствовать вас здесь, в моей академии. Вы знаете, как много для меня значит «Ролан Гаррос», — приводит обращение Надаля к гостям Eurosport.
На данный момент 36-летний теннисист находится на пути к выздоровлению после травмы, полученной на Открытом чемпионате Австралии в январе, где он был выбит во втором раунде американцем Маккензи Макдональдом.
- 31 марта 2023
-
18:23
-
17:14
-
17:10
-
16:45
-
16:41
-
15:45
-
15:25
-
15:12
-
14:54
-
14:09
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:47
-
12:22
-
10:47
-
10:27
-
10:21
-
10:00
-
09:45
-
09:37
-
09:25
-
09:00
-
08:30
-
06:50
-
03:33
-
03:18
-
02:55
-
02:26
-
02:25
-
01:17
-
00:58
-
00:43
-
00:28