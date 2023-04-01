Медведев: знаю, что играю хорошо и могу победить любого

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над соотечественником Кареном Хачановым (16-й номер рейтинга ATP) в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (7:6 (7:5), 3:6, 6:3).

«Я верю в себя. Я знаю, что в состоянии выиграть большой турнир. Знаю, что играю хорошо и могу победить любого. Определённо, Карлос (Алькарас. — Прим. «Чемпионата») сейчас в огне. Но в какой-то момент, знаете, вы не можете победить в 100 матчах подряд. Ты можешь выиграть 40–45, или сколько там выиграл Новак (смеётся)...

В какой-то момент кто-то потушит этот огонь. Может, это сделает Синнер сегодня, может, я — завтра. Может, кто-то на следующем турнире. Но ты должен верить в себя, пытаться показывать свой лучший теннис. Я планирую наслаждаться просмотром матча и буду готовиться к победителю», — сказал Медведев в интервью на корте.

Напомним, эта победа позволила Медведеву выйти в пятый финал турнира ATP подряд.