Видеообзор ярчайшего матча Янника Синнера с Алькарасом в полуфинале «Мастерса» в Майами

11-я ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обыграл чемпиона US Open – 2022, первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США).
Продолжительность матча составила 3 часа и 1 минуту. Алькарас выполнил пять эйсов, допустил девять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из 12. Синнер семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12 заработанных.
«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор данного матча.
Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP
За престижный титул в Майами Синнер сразится с чемпионом US Open – 2021, пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.
Отметим, что в 2021 году Синнер уже доходил до финала Майами, где уступил поляку Хуберту Хуркачу.
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