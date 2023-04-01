Синнер: очень рад, что снова смогу встретиться с Медведевым в финале

Итальянский теннисист Янник Синнер (11-я ракетка мира) высказался о предстоящей встрече с россиянином Даниилом Медведевым (пятая ракетка мира) в финале турнира серии «Мастерс» в Майами.
«Я очень рад, что снова смогу встретиться с Даниилом в финале. Последний матч я очевидно проиграл, но постараюсь сделать всё возможное на этот раз. Я попробую внести эффективные изменения в свою игру, как в матче с Алькарасом. Посмотрим, что будет. Мне нравится на этом корте. У меня хорошие воспоминания об этом месте, и я надеюсь, что смогу показать хороший теннис», — приводит слова Синнера Sportskeeda.
В полуфинале турнира Синнер обыграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:2. Финал состоится завтра, 2 апреля. Время игры будет определено позже.
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