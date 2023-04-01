Даниил Медведев поделился эмоциями от новости про возвращение на Уимблдон

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями от новости про допуск россиян на Уимблдон-2023.
«Знаете, я уже неделю назад читал, что такое может произойти. Но это ещё не было официально, так что никогда не знаешь… Но сегодня, по-моему, об этом сказали официально. Так что я очень рад. Я всегда говорил, что люблю этот турнир. Это единственный турнир «Большого шлема», где я ещё не был в четвертьфинале. И это удивительно, учитывая, что есть «Ролан Гаррос». И мне хотелось бы выступить лучше. По-моему, я проигрывал Хуркачу и Гоффену в пяти сетах в четвёртом и третьем круге. Были тяжёлые поражения. Постараюсь изменить ситуацию. Это прекрасный турнир, прекрасный «Шлем». Очень рад, что мне удастся сыграть там в 2023-м», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода в финал турнира серии «Мастерс» в Майами (США).
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