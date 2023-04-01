«Удалось поймать волну». Откровения Даниила Медведева после выхода в пятый финал подряд

В пятницу, 31 марта, первая ракетка России Даниил Медведев вышел в финал «Мастерса» в Майами. В полуфинальной встрече Медведев обыграл соотечественника Карена Хачанова со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:3. Это уже пятый подряд финал для Даниила. До этого он выиграл решающие матчи в Роттердаме, в Дохе и в Дубае и проиграл в Индиан-Уэллсе. В Майами соперником Медведева по финалу станет итальянец Янник Синнер, который в своём полуфинале обыграл испанца Карлоса Алькараса.

«Потрясающе, потрясающе. Перед турниром кто-то сказал мне, что я выходил в финалы на всех «Мастерсах» и «Шлемах», кроме Майами. Очень рад сделать это здесь. Конечно, турнир ещё не закончен. В воскресенье нас ожидает важный матч. Собираюсь насладиться им и подготовиться к тому, кто выиграет второй полуфинал. Очень доволен всем, что происходит в этом году», — сказал Даниил на пресс-конференции после выхода в финал, ещё не зная, кто будет его соперником.

— Что сыграло решающую роль, особенно в третьем сете?

— Это был матч топ-уровня, где мы оба сыграли хорошо. Во втором сете я плохо провёл один из геймов, а в третьем сете я выиграл тот гейм, когда мне удалось сделать брейк. Да, он получил новые мячи, и я подумал, что попробую просто попадать в корт. Нелегко было сделать виннерс, если только это не эйс. Он сделал несколько ошибок. Думаю, все они были на новых мячах. У меня же были старые мячи, и мне не удалось достаточно хорошо сыграть во втором сете. Да, это покрытие — как среднескоростной хард. Хорошо подаёшь, имеешь шансы, стараешься ими воспользоваться. Это и произошло сегодня. У каждого из нас были шансы, и мы оба ими воспользовались, а тай-брейк выиграл я.

— Россияне сыграют на Уимблдоне в 2023-м. Что скажешь?

— Знаете, я уже неделю назад читал, что такое может произойти. Но это ещё не было официально, так что никогда не знаешь… Но сегодня, по-моему, об этом сказали официально. Так что я очень рад. Я всегда говорил, что люблю этот турнир. Это единственный «Шлем», где я ещё не был в четвертьфинале. И это удивительно, учитывая, что есть «Ролан Гаррос». И мне хотелось бы выступить лучше. По-моему, я проигрывал Хуркачу и Гоффену в пяти сетах в третьем круге. Были тяжёлые поражения. Постараюсь изменить ситуацию. Это прекрасный турнир, прекрасный «Шлем». Очень рад, что мне удастся сыграть там в 2023-м.

— Что скажешь об игре Алькараса и что думаешь о своём заступе на подаче?

— Ну, если определяют заступ, значит, он был. Но это была моя «задняя» нога. На протяжении всего матча я всегда делал небольшой шаг вправо, помня о том, что не следует делать заступ. Когда я увидел это, то просто хотел понять, насколько большим был заступ. Это ведь тоже нелегко, линию-то как следует не видишь. Я просто хотел это увидеть. Больше особо нечего сказать.

По Алькарасу — конечно, у него есть свои склонности. Чем сильнее соперник… Можешь знать, что он делает, но если он сыграет слишком хорошо, то можешь делать что угодно — и всё равно ничего не выйдет. Сейчас он здорово играет, особенно в четвертьфинале. Я думал, что Фритц создаст ему проблемы, и в первом сете была конкурентная борьба, но всё же он выиграл 6:4, 6:2. Он здорово играет. Если мне придётся играть с ним, мне нужно будет сыграть лучше, чем в Индиан-Уэллсе. Мне удавалось делать это в прошлом в матчах с сильными игроками. Это я и попытаюсь сделать. Но Синнер всегда создаёт ему проблемы, так что посмотрим.

— Проблема ли для тебя выполнить все требования организаторов Уимблдона?

— Вообще, нет. У меня нет российских спонсоров. Там я буду играть так, как играл на всех турнирах в прошлом году. Да, я очень буду рад сыграть там. Не знаю, какой будет реакция публики. Я не могу это контролировать. Но я буду рад сыграть перед публикой. Надеюсь, на больших кортах. Надеюсь, удастся провести классные матчи.

— Ты победил Карена. Каково это — обыграть одного из самых близких друзей?

— Да, я на самом деле забыл, что однажды мы уже играли в полуфинале «Мастерса» в Канаде. Я совсем забыл, что то был полуфинал. Так что сегодня уже второй случай. Знаете, честно говоря, это просто ещё один матч. Это полуфинал «Мастерса». Да, по другую сторону был Карен. Не хочу называть имён, но, кто бы ни был соперником, я хочу победить, выйти в финал. Самая большая разница, как по мне, в том, что он знает, что ты собираешься делать. Но и сам ты знаешь, что будет делать он. Всё решает то, кто сможет удивить соперника, кто в состоянии изменить что-то во время матча. Сегодня это во многом было ключом к победе. Он несколько раз удивлял меня своими ударами в начале игры. Мне удалось изменить ситуацию. Таков уж теннис. Да, мне приятно было встретиться с ним в раздевалке до и после матча. Но на корте я всегда хочу побеждать, с кем бы ни играл. Как я уже говорил, сегодня получился топ-матч. У него также возникло подобное чувство. Он хорошо сыграл. Я выиграл матч в третьем сете — таков уж теннис.

Карен Хачанов и Даниил Медведев Фото: Al Bello/Getty Images

— Почему Синнеру удаются матчи с Алькарасом?

— В чём Карлос действительно хорош… Вот в четвертьфинале он сделал виннерс с форхенда на скорости около 180 км/ч. А ещё спрашивают, мол, почему другие не могут хорошо играть с Карлосом. Я не могу сделать такой форхенд. Да, это преимущество. А Синнер на это способен. Синнер в состоянии очень сильно бить по мячу. Но он не может быть таким стабильным, как Карлос. Имею в виду, что Карлос удачно выходит к сетке, делает дропшоты, как на тех двух брейк-пойнтах, которые он спас в четвертьфинале. На данный момент игра Карлоса чуть более совершенна. Но Янник очень, очень быстро прогрессирует, особенно в этом году. Что касается игры на задней линии — да, Янник может очень сильно бить. Тогда получается своего рода пинг-понг. Вот как он может создать ему проблемы.

— Что изменишь в финале, если соперником будет Карлос, победивший тебя в финале Индиан-Уэллса?

— Прежде всего надо будет поговорить с тренером. Так что сейчас особо нечего сказать. Сперва надо посмотреть их полуфинал. А то я расскажу вам, как буду играть, а Карлос проиграет. Надо готовиться и к другому сопернику. Я всегда спокойно отношусь к этому. Собираюсь поступить так и завтра. Единственное — я обязан сыграть лучше. В том финале я излишне часто ошибался. Возможно, тогда всё решили невынужденные ошибки. Когда я в порядке, я не промахиваюсь. А в том финале я ошибался. Потому ли это, что он оказывал на меня давление, выполняя удары с вращением? Возможно. Надо понять, что с этим делать. Но в целом, когда играешь с такими теннисистами, как Джокович, Надаль — когда я играл с Федерером, я ещё не был на пике, — это научило меня тому, что в некоторых матчах они легко могут тебя обыграть, и тогда в следующий раз ты обязан действовать лучше. Надо стать лучшей версией себя.

— Расскажи, как вы начинали с Кареном.

— Не помню, что было в первый раз. Мы давно знаем друг друга. Мы одного возраста. Начну с молодёжных турниров, где мы играли вместе. Помню, что до попадания в возрастную группу до 14 лет он не был одним из лучших в России. Я тоже не был. Может, находился чуть выше него в рейтинге. Затем он быстро поднялся, получал уайлд-карды, победил нескольких топов, когда ему было 15 или 16. Так что он здорово прогрессировал. Мы вместе прогрессировали в ATP-туре. Мы уже многого достигли. Это здорово. Мы и сейчас порой проводим время вместе. Мы большие друзья и очень уважаем друг друга. Он здорово начал сезон в Австралии, выйдя в полуфинал «Шлема». Его второй полуфинал «Шлема» подряд. Потом он сыграл не так много матчей. Не знаю, может, его что-то беспокоило. Но тут он вернулся в лучшую форму.

— За счёт чего так здорово выступаешь в Майами?

— Во-первых, в этом году корты здесь стали быстрее. Это прекрасно. Даже на медленном корте в Индиан-Уэллсе мне удалось хорошо сыграть. Это дало уверенность. Я хорошо играю, начиная с Роттердама. Мне удалось принести это и сюда, а это не так легко.

— Как тебе удалось выйти в пять финалов подряд?

— Удалось поймать волну. В прошлом году я усердно работал на тренировках. Никогда не прекращал это делать. Я здорово поработал над физикой. Вот почему могу играть много турниров подряд. В прошлом году это не всегда окупалось, но я продолжал работать. И мне удалось набраться уверенности в этом году, когда я выиграл Роттердам, Доху, Дубай. И удалось продолжить это и здесь. В прошлом году я не мог играть столько турниров. Я играл хорошо, а затем по какой-то причине просто выключался в каком-то матче. Чем дальше идёшь по сетке, тем выше вероятность проиграть. Я проигрывал встречи, после которых мог сказать себе: да, это был не лучший матч. В этом году я играю гораздо лучше, особенно на поздних стадиях. Надеюсь, мне удастся продолжить сезон в этом же духе.