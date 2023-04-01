«Это был матч топ-уровня». Даниил Медведев оценил победу над Хачановым в Майами

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о победе над соотечественником Кареном Хачановым в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:3 в пользу Даниила.

«Это был матч топ-уровня, где мы оба сыграли хорошо. Во втором сете я плохо провёл один из геймов, а в третьем сете я выиграл тот гейм, когда мне удалось сделать брейк. Да, он получил новые мячи, и я подумал, что попробую просто попадать в корт. Нелегко было сделать виннерс, если только это не эйс. Он сделал несколько ошибок. Думаю, все они были на новых мячах. У меня же были старые мячи, и мне не удалось достаточно хорошо сыграть во втором сете. Да, это покрытие — как среднескоростной хард. Хорошо подаёшь, имеешь шансы, стараешься ими воспользоваться. Это и произошло сегодня. У каждого из нас были шансы, и мы оба ими воспользовались, а тай-брейк выиграл я», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.