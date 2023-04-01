Даниил Медведев высказался о выходе в пятый финал на уровне ATP подряд

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о том, что вышел в пятый подряд финал на уровне ATP.
«Удалось поймать волну. В прошлом году я усердно работал на тренировках. Никогда не прекращал это делать. Я здорово поработал над физикой. Вот почему могу играть много турниров подряд. В прошлом году это не всегда окупалось, но я продолжал работать. И мне удалось набраться уверенности в этом году, когда я выиграл Роттердам, Доху, Дубай. И удалось продолжить это и здесь. В прошлом году я не мог играть столько турниров. Я играл хорошо, а затем по какой-то причине просто выключался в каком-то матче. Чем дальше идёшь по сетке, тем выше вероятность проиграть. Я проигрывал встречи, после которых мог сказать себе: да, это был не лучший матч. В этом году я играю гораздо лучше, особенно на поздних стадиях. Надеюсь, мне удастся продолжить сезон в этом же духе», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода в финал турнира серии «Мастерс» в Майами (США).
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