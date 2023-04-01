Синнер — о состоянии Алькараса в матче турнира в Майами: у меня тоже сводило ноги

Итальянский теннисист Янник Синнер (11-я ракетка мира) высказался о своём состоянии во время матча с испанцем Карлосом Алькарасом (первая ракетка мира) в 1/2 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Ранее Алькарас заявил, что у него начались судороги во время игры.

«У меня тоже сводило ноги. Когда я повёл с брейком во втором сете, у меня были небольшие судороги, но не очень сильные. Я знал, что должен идти вперёд, выжидая подходящий момент. Когда подавал во втором сете при счёте 4:3, было тяжело, потому что у Алькараса была пара брейк-пойнтов. Если бы он сделал брейк, вернуться в игру было бы сложно.

Но этот гейм придал мне уверенности, я стал лучше принимать. Я видел, как Карлос боролся в третьем сете. Решил, что буду сильнее давить, особенно в начале решающего сета, потому что это был последний гейм, когда он подавал старыми мячами. Мне было легче принимать, я мог сконцентрироваться на себе. В третьем сете всё складывалось хорошо», — приводит слова Синнера ASAP Sports.