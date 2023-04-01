Кафельников высказался о победе Медведева над Хачановым в полуфинале «Мастерса» в Майами
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Олимпийский чемпион, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над Кареном Хачановым в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США).
«Исходя из той формы, в которой находится сейчас Хачанов, было понятно, что он доставит проблемы Медведеву. По самой игре, к сожалению, сказать ничего не могу, не смотрел матч. Для Хачанова, как и для любого другого игрока, выйти в полуфинал «Мастерса» — уже очень достойный результат. Этому можно радоваться. Шансы Даниила в финале? Думаю, что будет равный матч. Шансы 50 на 50», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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