Надаль обойдёт Агасси по количеству недель в топ-100 и приблизится к рекорду Федерера

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль стал ближе к рекорду 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарского теннисиста Роджера Федерера по количеству недель, проведённых в топ-100 рейтинга АТР.

В понедельник Рафаэль Надаль начнёт свою 1020-ю неделю в топ-100. Испанец впервые вошёл в первую сотню рейтинга в 2003 году, став на тот момент первым теннисистом, добившимся подобного достижения до исполнения 17 лет за последние 30 лет.

Надаль превзойдёт достижение восьмикратного победителя турниров «Большого шлема» американца Андре Агасси, который не покидал топ-100 рейтинга на протяжении 1019 недель. Рекорд принадлежит Роджеру Федереру, который находился в первой сотне на протяжении 1166 недель.