Квитова в двух сетах обыграла Рыбакину в финале турнира в Майами

Сегодня, 1 апреля, проходил финал турнира категории WTA-1000 в Майами (США), в котором встречались чемпионка Уимблдона-2022, седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и двукратная чемпионка Уимблдона, 12-я ракетка мира чешка Петра Квитова.
Матч продолжался один час и 42 минуты и завершился победой чешской теннисистки в двух сетах со счётом 7:6 (16:14), 6:2.
На счету Квитовой пять эйсов и ни одной ошибки на подаче, она реализовала два брейк-пойнта из семи. Рыбакина выполнила 12 эйсов и допустила три двойные ошибки. Рыбакина реализовала один из двух брейк-пойнтов.
Турнир категории WTA-1000 в Майами (США) проходит с 21 марта по 2 апреля. Общий призовой фонд женских соревнований в Майами составил $ 8,8 млн. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы.
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