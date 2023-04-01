Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Квитова в двух сетах обыграла Рыбакину в финале турнира в Майами

Квитова в двух сетах обыграла Рыбакину в финале турнира в Майами
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 1 апреля, проходил финал турнира категории WTA-1000 в Майами (США), в котором встречались чемпионка Уимблдона-2022, седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и двукратная чемпионка Уимблдона, 12-я ракетка мира чешка Петра Квитова.

Матч продолжался один час и 42 минуты и завершился победой чешской теннисистки в двух сетах со счётом 7:6 (16:14), 6:2.

На счету Квитовой пять эйсов и ни одной ошибки на подаче, она реализовала два брейк-пойнта из семи. Рыбакина выполнила 12 эйсов и допустила три двойные ошибки. Рыбакина реализовала один из двух брейк-пойнтов.

Турнир категории WTA-1000 в Майами (США) проходит с 21 марта по 2 апреля. Общий призовой фонд женских соревнований в Майами составил $ 8,8 млн. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы.

Майами (ж). Финал
01 апреля 2023, суббота. 22:10 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 14 		2  
7 16 		6  
         
Петра Квитова
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Материалы по теме
33-летняя Квитова не дала Рыбакиной взять «Солнечный дубль»! Расписание и сетки Майами
33-летняя Квитова не дала Рыбакиной взять «Солнечный дубль»! Расписание и сетки Майами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023